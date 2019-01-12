القصة الكاملة لـ"مازن وحسام": "فتاة تحكي مغامراتها الإباحية مع شابين"

"تسجيل صوتي لفتاة تسرد فيها بسعادة وأريحية وقائع إباحية جمعتها مع شابين يدعيان مازن وحسام" انتشر بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفتاة أكدت خلال التسجيل الصوتي أنها مارست الرزيلة مع شابين "مازن وصاحبه حسام"، وحكت تفاصيل هذه العلاقة المحرمة بشكل إباحي مؤكدة أنها تعمل في الدعارة، وسردت في تسجيل آخر عن مغامراتها الإباحية التي منحت من خلالها الثقة بالنفس لمن شاركوها لحظات المتعة المحرمة.

التسجيل انتشر كالنار في الهشيم وانتشرت معه "الكوميكسات" الساخرة من موقف الشابة التي منحت الثقة للآخرين، وهي تؤدي أعمال الدعارة.

وقالت مصادر أمنية، إن مباحث الإنترنت والآداب العامة بوزارة الداخلية، يفحصان التسجيل الصوتي الإباحي، المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، للوصول إلى صاحبة التسجيل واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، إنَّ الفحص المبدئي للتسجيل حدّد الموقع الذي تم البث منه وهو في نطاق القاهرة، لافتًا إلى أن الفتاة صاحبة التسجيل التي ظهر صوتها بوضوح من شرق القاهرة، وجارٍ التتبع باستخدام التقنيات الحديثة.

وأكد أنَّ الفتاة ستواجه اتهامات عدة من بينها ممارسة الأعمال المنافية للآداب دون تمييز، وكذلك التحريض على الفسق ونشر مواد مخلة بالآداب العامة.