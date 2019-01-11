دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تعرف على موعد طرح هاتف سامسونج الجديد جلاكسي إس 10

كشفت عملاق الهواتف الذكية الكورية الجنوبية سامسونج، عن الحدث السنوي المرتقب، والذى سوف تزيح فيه الستار عن هاتفها الجديد «جلاكسي إس 10».

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ومن المقرر أن تكشف الشركة عن هاتفها الجديد بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق سلسلة «جلاجسي» الشهيرة، والتى تتزامن ايضًا مع بداية 2019.

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وحددت سامسونج يوم 20 فبراير المقبل، ليكون يوم الإعلان عن الهاتف المنتظر، داخل قاعة بيل غراهام في سيفيك بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

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يذكر أن هاتف سامسونغ السابق «جلاكسي إس 9» الذي طرح في عام 2018، فشل في تلبية توقعات المبيعات، وأصدرت الشركة هذا الأسبوع تحذيرا مفاجئا من توقعات أرباح الربع الرابع، من انخفاض أرباح الهواتف الذكية، في ظل المنافسة القوية مع الشركات الأخرى.المزيد:

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