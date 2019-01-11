بالفيديو... مشاهد لمتظاهرين سودانيين مصابين بالرصاص فى مستشفى أم درمان

وتظهر الفيديوهات حالة من الإنزعاج داخل المستشفى السوداني، التى وقعت احتجاجات حولها يوم الأربعاء الماضي.

ويظهر الفيديو عدد من المصابين داخل المستشفى بعد أن "أطلق الرصاص عليهم من قبل الشرطة"، وهي الواقعة التى بدأ السودان التحقيق فيها.

وشكل الفريق أول شرطة، هاشم عثمان الحسين، والي ولاية الخرطوم لجنة تقصي حقائق حول أحداث مستشفى أم درمان.

وحسب وكالة الأنباء السودانية، وقعت الأحداث، مساء الأربعاء الماضي، على خلفية المظاهرات التى جرت وحول المستشفى.

وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا حول الواقعة قالت فيه إن "ضباط الأمن في السودان اقتحموا الليلة الماضية مستشفى وأطلقوا الرصاص الحي، والغاز المسيل للدموع، مروعين المرضى والعاملين بالمستشفى، بينما كانوا يبحثون عن أشخاص يلتمسون العلاج بعد إصابتهم بأعيرة نارية خلال الاحتجاجات، في وقت سابق من اليوم، بأم درمان، على أطراف الخرطوم".

ودعت المنظمة: "أن يكون هناك تحقيق عاجل في هذا الهجوم المروع، ويجب محاسبة جميع الضباط المتورطين".