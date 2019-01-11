مظاهرات السودان: محتجون في الخرطوم يطالبون بإسقاط النظام

تجددت الاحتجاجات الشعبية المطالبة باسقاط حكومة الرئيس عمر البشير في عدد من المناطق بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وخرج مئات المصلين من مسجد السيد عبد الرحمن بأمدرمان وهم يرددون شعارات منددة بالحكومة ومطالبين بإسقاطها.

ووقعت عمليات كَر وفر بين المحتجين وقوات الشرطة في الشوارع المحيطة بالمسجد قبل ان تفرقهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع.

كما خرج المئات من المتظاهرين من مسجد سيد المرسلين في منطقة جبرة جنوب الخرطوم.

وقال شهود عيان لبي بي سي ان المحتجين رددوا شعارات مناهضة للحكومة.

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