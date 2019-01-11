شكرا لقرائتكم خبر عن الأسرة الأسعودية المالكة تهدي قبائل يافع تحفة تذكارية ثمينة والان مع التفاصيل

قدمت الاسرة المالكة السعودية تحفة فنية تذكارية لقبائل يافع بمحافظة لحج جنوب البلاد.

وقدمت الأميرة روزان بنت عبدالعزيز بن مقرن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود تحفة ملكية عبارة عن خنجر البرق الملكي السعودي للمساهمة منها في دعم مشاريع الطرقات في مناطق يافع عرفانا منها بدور أبناء يافع في توطيد عرى الأخوة والترابط، وتنمية المملكة .

ودشن اليوم بالتزامن مع هذه المناسبة مزادا تاريخيا هو الأول من نوعه لاغتناء هذه الهدية لصالح مشاريع الطرق التالية :

طريق معربان السعدي ، طريق جبل اليزيدي جبل لمطور رباط السنيدي ، طريق طريق جبل المسلمي الجريمة ، طريق المفلحي بير العروس ، طريق باتيس رصد ، 10% لصالح دعم الأسر الفقيرة في وادي سلب مديرية سرار يافع .

وقد تم إخطار الديوان الملكي السعودي بالمزاد العلني ، والمكتب الخاص بالاميرة زوزان ، وصحيفة عكاظ السعودية ، وسيتم تسليم التحفة الملكية لمن يرسو علية المزاد من قبل مدير مكتب صاحبة السمو الشيخ علي بن محمد عبدالرحمن السنيدي.