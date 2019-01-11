شكرا لقرائتكم خبر عن كورة koora اتش دي بث مباشر.. مباراة الوداد واسيك ابيدجان الإيفواري في دوري أبطال أفريقيا بدون تقطيع الآن لايف HD والان مع التفاصيل

يستضيف نادي الوداد الرياضي المغربي مساء اليوم الجمعة نظيره أسيك ميموزا الايفواري وذلك في إطار المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي فريق الوداد الرياضي مع أسيك ميموزا على ملعب الأمير مولاي عبدالله وذلك مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة و10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وأوقعت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الرياضي 2018-2019 نادي الوداد في المجموعة الأولى رفقة أندية؛ لوبي ستارز وأسيك ميموزا وصنداونز.

وتأهل نادي أسيك ميموزا للدور 16 من البطولة الأفريقية بعد تغلب على الملعب المالي بهدفين دون مقابل بينما صعد الوداد المغربي بعد التعادل مع جراف السنغالي بنتيجة 3-3 لكنه صعد بأهدافه على أرض الخصم.

وستكون مباراة الوداد المغربي مع أسيك ميموزا الإيفواري في بطولة دوري أبطال أفريقيا مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 HD الرياضية.

وقال المدرب التونسي فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي، إن الانتصار في أولى مباريات دوري أبطال إفريقيا في دور المجموعات يعد مفتاحا لمواصلة الرحلة الإفريقية بنجاح، ويجب أن تحسم نتيجة مباراة الفريق أمام أسيك.

وتابع البنزرتي حديثه أنه طالب لاعبيه التركيز في هذه المباراة من أجل كسب النقاط الثلاث، والانطلاق بشكل جيد في منافسات البطولة الإفريقية.

واختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، طاقما تحكيميا سينغاليا، لقيادة مباراته أمام أسيك ميموزا، سيتولاها الحكم ماجيت ندياي كحكم رئيسي، ويساعده كلا من جيبريل كمارا والحاج ماليك سامبا.