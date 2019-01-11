شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الترجي وحوريا كوناكري بث مباشر اليوم الجمعه11-1-2019 في الجولة الأولي من دوري ابطال افريقيا يلا شووت والان مع التفاصيل

يستقبل فريق حوريا الغيني نظيره الترجي التونسي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة 18:00 اليوم الجمعة 11 -1-2019 ، في إطار منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا، في مباراة قوية، كورة لايف مشاهدة مباراة الترجي وحوريا الغيني بث مباشر اليوم الجمعة في دوري ابطال افريقيا.

الترجي التونسي خامس مونديال الأندية وحامل لقب البطولة، يخوض أول مبارياته في البطولة، بعدما تم اعفائه من دور الـ32 ، ويسعى لتحقيق الفوز على خصم قوي وعنيد في كوناكري، ويسعى أبناء باب سويقة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وحصد أول 3 نقاط في البطولة، والتي يمني الفريق التونسي النفس بالحفاظ على اللقب والتتويج به للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه، وسيكون طه الخنيسي على رأس تشكيل الفريق اليوم، لايف مشاهدة مباراة الترجي وحوريا الغيني بث مباشر اليوم الجمعة.

الفريق الغيني صاحب الأرض والجمهور في مباراة اليوم، سيكون عازما على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، والذهاب بعيدا في البطولة وتحقيق نتائج جيدة كما فعل في الموسم الماضي، وتنقل مواجهة حوريا والترجي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة عبر قناة بي ان سبورتس الرياضية صاحبة حق إذاعة البطولة الإفريقية من دور المجموعات، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة الترجي ضد حوريا الغيني في دوري الأبطال.