مصدر أمني يكشف الاتهامات التي تواجه فتاة "تسجيل مازن وحسام"

دبي - بواسطة محمد فارس كشف مصدر أمني بمباحث الإنترنت، الاتهامات التي تواجه الفتاة في التسجيل الإباحي المُسرب الذي انتشر خلال الأيام الماضية، والمعروف بـ"تسجيل مازن وحسام".

وقال المصدر لـ"الوطن" إنَّ الفتاة ستواجه اتهامات عدة، من بينها ممارسة الأعمال المنافية للآداب دون تمييز، وكذلك التحريض على الفسق ونشر مواد مخلة بالآداب العامة.

المصدر أوضح أنَّ الفحص المبدئي للتسجيل حدّد الموقع الذي تم البث منه وهو في نطاق القاهرة، لافتًا إلى أن الفتاة صاحبة التسجيل التي ظهر صوتها بوضوح من شرق القاهرة، وجارٍ التتبع باستخدام التقنيات الحديثة.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و"تويتر" تسجيلا صوتيا عرف باسم "ريكورد مازن وحسام"، يتضمن صوت فتاة تحكي عن ممارسة الرذيلة بألفاظ خارجة وبذيئة.

شاهد أيضًا

بالصور..حقائق غريبة قد تعرفها لأول مرة