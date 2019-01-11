الجيش التركي يرسل تعزيزات إلى حدود "إدلب"

هطاي/ الخليج 365

وصلت إلى ولاية هطاي (جنوب) تعزيزات جديدة للجيش التركي، مكونة من وحدات كوماندوز ومركبات عسكرية مدرعة، بهدف توزيعها على الوحدات المتمركزة في الحدود مع سوريا.

وقال مراسل الخليج 365 إن وحدات من الكوماندوز وشاحنات عسكرية محملة بدبابات وناقلات جنود مدرعة، وصلت إلى منطقة "يايلاداغي" في هطاي، وسط تدابير أمنية مشددة.

وأوضح أن التعزيزات العسكرية القادمة من ولاية تركية مختلفة، توجّهت من "يايلاداغي" نحو الوحدات العسكرية الموجودة في حدود محافظة إدلب السورية.