بث مباشر مباراة الهلال والرائد جودة عالية

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الهلال والرائد

يفتح استاد جامعة الملك سعود أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الهلال والرائد وذلك يوم الجمعة القادم 11 يناير 2019، الموافق 5 جماد الأول 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.

تخطى الزعيم دور الـ64 وصعد للدور المقبل من كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز الكبيرعلى فريق الدرع بتسعة أهداف كاملة دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين عصر السبت على استاد جامعة الملك سعود، أما في الدوري فيتصدر الموج الأزرق جدول الترييب برصيد 36 نقطة فبعد مرور 15 جولة، لم يتلقى الفريق سوى هزيمة واحدة، وتعادل في ثلاث مباريات، وفاز في 11 لقاء.

يعيش فريق الرائد موسمًا لا يحسد عليه حتى الآن في الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلف الاتفاق والفيصلي ، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 15 مباراة، استطاع أن يحقق الانتصار في 6 مباريات وخسر مثلهم، بيننا كان التعادل حاضر في ثلاث مواجهات.

موعد مباراة الهلال ضد الرائد والقنوات الناقلة

البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 16).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 + دوري بلس HD1 .

الملعب : استاد جامعة الملك سعود .

المعلقين : بلال علام (KSA) + ماجد سعود (Dawri) .

موعد المباراة :

3:25 مساءاً بتوقيت السعودية .

2:25 مساءاً بتوقيت مصر .

2:25 مساءاً بتوقيت فلسطين .

2:25 مساءاً بتوقيت الأردن.

2:25 مساءاً بتوقيت سوريا .

2:25 مساءاً بتوقيت لبنان .

3:25 مساءاً بتوقيت العراق .

2:25 مساءاً بتوقيت السودان .

3:25 مساءاً بتوقيت اليمن .

2:25 مساءاً بتوقيت ليبيا .

1:25 مساءاً بتوقيت تونس .

1:25 مساءاً بتوقيت الجزائر .

1:25 مساءاً بتوقيت المغرب .

4:25 مساءاً بتوقيت الإمارات.

3:25 مساءاً بتوقيت البحرين.

4:25 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

3:25 مساءاً بتوقيت الكويت .

3:25 مساءاً بتوقيت قطر.

12:25 ظهراً بتوقيت موريتانيا.

3:25 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

12:25 ظهراً بتوقيت غرينتش GMT .

التشكيل المتوقع للهلال

سيبدأ المدرب جورجي جيسوس بنفس طريقته المعتادة في المباريات السابقة، وسيدفع بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي البقعاوي، بوتيا، الشراحيلي، كادش، أما محور الوسط فسيتكون من الثنائي أحمد أشرف، فهد عايض، بينما سيقود هجوم الموج الأزرق في هذا اللقاء جوميز.

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

حسن كادش - أحمد الشراحيلي - ألبيرتو بوتيا - محمد البقعاوي

أحمد أشرف - فهد عايض

ناصر عيسى - كارلوس إدواردو - أندريا كارييو

بافيتيمبي جوميز

التشكيل المتوقع للرائد

لن يغيرالمدرب البلجيكي كثيرًا في طريقته الذي اعتاد عليها منذ انطلاقة الموسم، وسيدفع بمحمد العمري وهشام بلقروي في مركز قلب الدفاع، وسيعتمد على أحمد حمودان لقيادة خط الهجوم .

التشكيل | 4-4-2

عز الدين دوخة

عبد الله الشامخ - محمد العمري - هشام بلقروي - محمد عطوة

فرحان حساني - دانيال أمورا

صالح الشهري - سلطان السوادي - سلطان فرحان

أحمد حمودان

ويدخل فريق الهلال مواجهة قوية تجمعه مع الرائد يسعى فيها الزعيم إلى اقتناص الثلاثة نقاط لمواصلة التربع على صدارة ترتيب الدوري السعودي بفارق نقاط عن منافسيه، حيث يمتلك 36 نقطة حتى الآن، فيما يوجد فريق الرائد في المركز التاسع ويمتلك 21 نقطة