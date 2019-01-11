شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والسويد اليوم الجمعة 11-1-2019 في كأس العالم والان مع التفاصيل

يخوض منتخب مصر لكرة اليد مبارة قوية ضد السويد في أولى مواجهاته في بطولة كأس العالم وذلك اليوم الجمعة والموافق 11 يناير 2019.

وستنطلق مباراة مصر مع السويد في أولى مواجهات الفراعنة ببطولة كأس العالم للأندية اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أون سبورت.

وكانت قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة كالتالي:

"كريم هنداوى ومحمد عصام الطيار لحراسة المرمى وكريم أيمن ويحيي الدرع وعلى زين وَعَبَد الرحمن فيصل وعمر حجاج وإسلام حسن وأحمد خيري وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحمد سند وأكرم يسري ومحمد ممدوح هاشم ووسام سامى ومحمد جمال، وتبقى فى القاهرة كل من محمد على حارس المرمى وباهر البدراوي تحسبًا لأي استدعاء".

ويبدأ منتخب مصر مباريات مونديال اليد ضمن المجموعة الرابعة التى تقام مبارياتها بالدنمارك بمواجهة السويد فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة 11 يناير "بتوقيت القاهرة".

ويلعب منتخب مصر مواجهته الثانية أمام منتخب قطر فى الرابعة والنصف مساء الأحد 13 يناير، وتقام مباراته الثالثة أمام الأرجنتين في السابعة مساء الإثنين 14 يناير.

ويواجه منتخب مصر نظيره المجر في الساعة السابعة مساء الأربعاء 16 يناير، ويختتم الفراعنة مباريات الدور الأول بمواجهة أنجولا فى الرابعة والنصف مساء الخميس 17 يناير.

وينتظر أن يحضر المهندس مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة افتتاح مونديال اليد اليوم بمباراة ألمانيا وكوريا التي تلعب بفريق موحد من الكوريتين الشمالية والجنوبية.