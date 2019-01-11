شكرا لقرائتكم خبر عن ليونيل ميسي يمنع برشلونة من التعاقد مع صفقة القرن والان مع التفاصيل

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأه من العيار الثقيل، حيث أكدت بأن ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني لا يريد أن يتعاقد فريقه مع نجم توتنهام.

وقالت التقارير إن ميسي يخشى تعاقد ناديه برشلونة من التعاقد مع هاري كين لاعب نادي توتنهام لأن ذلك سيعني اقتراب رحيل زميله في الفريق لويس سواريز.

وكان الثنائي لويس سواريز وليونيل ميسي قد طلبا من إدارة برشلونة التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان من أجل تدعيم هجوم الفريق خلال الصيف الماضي لكن الصفقة لم تتم بسبب تجديد اللاعب مع فريقه أتلتيكو مدريد.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية إن إدارة برشلونة لا زالت تبحث عن خطة للتعاقد مع هاري كين هدف ريال مدريد وهو ما يعني رحيل مهاجمها الأوروجوياني لويس سواريز لذلك هناك اعتراض على الصفقة داخل غرف تبديل ملابس البارسا والكلمة الأخيرة لميسي.

وكان برشلونة قد أعلن مساء أمس الثلاثاء عن تعاقده بشكل رسمي مع المدافع الشاب جان كلير توديبو لاعب فريق تولوز الفرنسي بشكل مجاني، على أن ينضم لصفوف البرسا بعد انتهاء عقده مع ناديه.

ويتصدر هاري كين حالياً قائمة هدافي الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 14 هدفاً، كما قاد فريقه أمس الثلاثاء للفوز على تشيلسي بهدف نظيف في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الانجليزية.

وحقق برشلونة فوزاً صعباً على مضيفه خيتافي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، حيثُ افتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أهداف برشلونة فى الدقيقة 20 من زمن المباراة، ونجح لويس سواريز فى إضافة الهدف الثاني بالدقيقة 39.