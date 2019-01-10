"أوبن بوك" وأسئلة لقياس الفهم.. التعليم تستعد لامتحانات أولى ثانوي

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية

كتبت-ياسمين محمد:

ينطلق الامتحان التجريبي الأول للصف الأول الثانوي العام، اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 13 يناير، وتستمر حتى 24 يناير المقبل.

وأنهت وزارة التربية والتعليم، والمديريات التعليمية بالمحافظات، استعداداتها لبدء الامتحانات، التي تهدف لتدريب الطلاب على النمط الجديد من الأسئلة المعتمدة على قياس مهارات الفهم ومهارات التفكير العليا.

كما انتهت المديريات التعليمية على مستوى المحافظات من طباعة كراسات الامتحان بنظام "البوكليت"، وفقًا للأسئلة المعدة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وفقًا لتصريحات الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، وسلمت المديريات مظاريف كراسات الامتحانات للإدارات التعليمية اليوم الخميس، تمهيدًا لتوزيعها على المدارس صباح يوم الامتحان، الأحد المقبل.

وعمم قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، منشورًا على المديريات التعليمية، للتنبيه على مديري المدارس بالسماح لطلاب الصف الأول الثانوي، باصطحاب الكتاب المدرسي فقط، خلال امتحانات المواد الأسياسية التي تضاف للمجموع فقط، مؤكدًا أن الأسئلة التي أعدها المركز القومي للامتحانات للمواد الأساسية روعي فيها تطبيق مواصفات التقييم الجديد المرتكز على مهارات التفكير العليا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أعداد أوراق كراسة الامتحان "البوكليت" في كل مادة كالتالي: اللغة العربية 18 ورقة، اللغة الانجليزية 17 ورقة، اللغة الألمانية 14 ورقة، اللغة الفرنسية 13 ورقة، الرياضيات 23 ورقة، الأحياء 11 ورقة، الفيزياء 12 ورقة، الكيمياء 12 ورقة، التاريخ 14 ورقة، الجغرافيا 15 ورقة، الفلسفة 9 ورقات.

وأجرى مديرو المديريات التعليمية، جولات على المدارس كل في محافظته؛ للاطمئنان على الاستعداد للامتحانات، وتجهيز "الكنترولات" نظرًا لإجراء أعمال التصحيح داخل المدارس.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية برصد نسب حضور الطلاب الامتحانات التجريبية، والتنبيه عليهم بحضور الامتحان؛ للتدريب على طريقة التقييم الجديدة، والتي ستمثل نظام الامتحانات خلال السنوات المقبلة.

وتطبق وزارة التربية والتعليم، نظامًا جديدًا للتقييم بالمرحلة الثانوية اعتبارًا من العام الدراسي الحالي 2018- 2019، يبدأ بالصف الأول الثانوي، ويتمثل إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله بـ12 امتحانًا تراكميًا على مدار المرحلة، بمعدل 4 امتحانات كل عام، وامتحانين كل فصل دراسي يحتسب للطالب الدرجة الأعلى منهما.

ونظرًا لبدء تطبيق النظام، قررت وزارة التربية والتعليم، اعتبار الصف الأول الثانوي للعام الحالي، تجريبيًا، يشترط النجاح، ولا تدخل درجاته ضمن المجموع التراكمي للمرحلة، كما قررت عقد امتحانين تجريبيين لا يترتب عليهما النجاح والسقوط، يعقد أولهما في يناير الجاري، والثاني في مارس 2019، وذلك قبل عقد امتحانين آخرين نهاية الفصل الدراسي الثاني يحتسب للطلاب أعلاهما للانتقال للصف الثاني الثانوي.