شكرا لقرائتكم خبر عن رياضي من الطراز الأول.. أبرز المعلومات عن طحنون بن زايد مالك بيراميدز المحتمل والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس أن الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان سيكون مالك نادي بيراميدز الجديد وذلك خلال الفترة المقبلة.

وكانت التقارير قد أشارت إلى أن المستشار تركي أل الشيخ المسؤول عن هيئة الترفيه السعودية، ينوي بيع عقود شراء نادي بيراميدز بعد أن تلقى عرضاً مغرياً.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز المعلومات عن طحنون بن زايد مالك نادي بيراميدز الجديد المحتمل:

- من مواليد أبو ظبي عام 1971 (العمر 48 سنة)

- يعد سمو الشيخ طحنون بن زايد رياضياً من الطراز الأول كما أنه مستشار الأمن الوطني، النائب الثاني لرئيس نادي العين، النائب الثاني لرئيس هيئة الشرف

- في الفترة من 2009-2013 تولى سموه منصب رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة

- هو مؤسس فكر الرياضة في إمارة أبوظبي، وهو أول من اهتم بسباقات القدرة لدى الناشئين ومن ثم أدخل رياضة الجوجيتسو

- برز الشيخ طحنون بمشاريعه المميزة من الناحية الاقتصادية المطورة لأبوظبي حيث اشترك في إنشاء جزيرة الري

- يعتبر الشيخ طحنون مؤسس بطولة "ADCC"، وهي بطولة للجوجيتسو من غير بدلة مع بعض التعديلات

- يشغل منصب رئيس بنك الخليج الأول ويملك %5.40 من أسهمه، أي ما يعادل 995 مليون دولار، وبلغت قيمة مجموع أسهم البنك المطروحة للتداول 18.4 مليار دولار منذ فبراير 2014

- ساهم في الإشراف على العديد من العمليات الأمنية التي تهم الدولة، من أبرزها عملية عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل