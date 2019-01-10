رسميا.. الأهلي المصري يضم أحمد الصالح

أعلن حسام حطيني وكيل أعمال أحمد الصالح مدافع فريق العهد اللبناني انتقال اللاعب بشكل رسمي للنادي الأهلي خلال الفترة الحالية.

وأكد حطيني في تصريحات خاصة أن الاتفاق تم منذ قليل بين إدارتي الناديين على القيمة المالية على أن ينضم اللاعب بعد الانتهاء من بطولة أمم آسيا.

وواصل "اللاعب لم يوقع بعد".

وشدد على أن بعض الاجراءات والأمور الادارية الخاصة باللاعب ستحسم عقب مباراة سوريا والأردن مساء اليوم في بطولة أمم آسيا".

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إرسال وفد إلى الإمارات، من أجل التفاوض حول التعاقد مع أحمد الصالح مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العهد اللبناني ومنتخب سوريا، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان الأهلي أرسل فاكسًا رسميًا للفريق اللبناني من أجل الحصول على خدمات اللاعب، ورغبتهم في الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

ومن المتوقع أن يرأس الوفد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي والذي أنهى صفقة حسين الشحات لاعب العين الإماراتي، بنجاح لمدة أربعة مواسم ونصف مقابل 5 ملايين دولار و 25% من عائد بيع اللاعب.

ويأتي رحيل الوفد إلى الإمارات، من أجل الحصول على توقيع اللاعب والمتواجد مع منتخب بلاده هنلك للمشاركة في بطولة كأس آسيا.

وكان حسام حطيني وكيل أعمال اللاعب، أكد في أكثر من مناسبة أنه لاعبه لا يمانع الانتقال للقلعة الحمراء، بل وافق على الفور ويرغب في التواجد بالقاهرة، مشيرًا أن النادي الأهلي هو من تأخر في إبرام الصفقة حتى هذه اللحظات.

ويلعب المنتخب السوري بالمجموعة الثانية في كأس آسيا بمجموعة تضم كلًا من "الأردن، وفلسطين، واستراليا حاملة لقب النسخة الماضية".

ومن المنتظر أن يتم قيد الصالح، في كشوفات الجبلاية لاعبًا مصريًا في حالة إتمام التعاقد، حسب لوائح الاتحاد المصري والتي تنص على عدم اعتبار اللاعبين السوريين والفلسطنيين أجانب.