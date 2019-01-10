شكرا لقرائتكم خبر عن ksanews365 .. مشاهدة مباراة الأردن وسوريا لايف بث مباشر سوريا والأردن يلا شوت .. | كورة ستار والان مع التفاصيل

حرصا منا على استمتاع المشاهد العربي برؤية أهم مباريات اليوم الخميس 10-1-2019 في نهائيات كأس آسيا بث مباشر مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي الأردن وسوريا للمجموعة الثانية على ملعب "خليفة بن زايد" في تمام الثالثة والنصف عصر اليوم بتوقيت القاهرة والـ 4:30 بتوقيت السعودية والـ 5:30 بتوقيت الإمارات، ويقدم السعودية نيوز بث مباشر لأحداق مباراة الأدرن وسوريا اليوم يلا شوت.

مشاهدة مباراة سوريا والأدرن كورة أون لاين ورغم أن سوريا حققت نتيجة محبطة بالتعادل مع عشرة لاعبين من المنتخب الفلسطيني في الجولة الافتتاحية لكأس آسيا لكرة القدم كورة ستار بث مباشر مباراة الاردن وسوريا يعتقد المدرب بيرند شتانجه أن فريقه لا يعاني من أي ضغوط، كما أكد أنه يستطيع التأقلم ببراعة مع الأجواء الحالية، الان لايف السعودية نيوز ينقل لكم مباراة الأدرن وسوريا.

ويتصدر منتخب الأردن المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على أستراليا "حاملة اللقب" بهدف نظيف، فيما يتقاسم منتخبا سوريا وفلسطين، المركز الثاني بنقطة وحيدة من تعادلهما بدون أهداف.

قال المدرب الألماني “سنحاول الفوز بالمباراة. موقف المجموعة بات معقدًا بعد فوز الأردن على أستراليا، لذا الأمر ليس سهلًا للبقاء.

“نحتاج إلى النقاط للاستمرار، وسنفعل كل شيء ممكن، والجميع مستعدون باستثناء أسامة عمري الذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي للركبة وسيخضع لجراحة في قطر.

“هذه مباراة خاصة ومباراة قمة ونعرف بعضنا منذ سنوات كثيرة، والكثير من لاعبي المنتخب السوري يلعبون في الأردن وسيكون الأمر مثيرًا وسنحاول الفوز”.

موعد مباراة الأدرن وسوريا اليوم : تذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2 بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف بجانب قناتي الكأس إكسترا 1و2 بصوت المعلقين مشعل الشمري وأحمد المعمري.

يسعى منتخب الأردن لحسم الفوز الثاني على التوالي من أجل التأهل رسميًا إلى الدور الثاني للبطولة، وهو الأمر الذي يجعل النشامى في رحلة البحث عن حصد النقاط الثلاث.

الأردن Vs سوريا.

البطولة : كأس آسيا 2019 (دور المجموعات - الجولة الثانية).

القنوات الناقلة : بي إن ماكس HD1 + HD2 .

الملعب : استاد خليفة بن زايد .

المعلق : رؤوف خليف (من الملعب) .

موعد المباراة :

4:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

3:30 مساءاً بتوقيت مصر .

3:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

3:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

3:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

3:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

4:30 مساءاً بتوقيت العراق .

3:30 مساءاً بتوقيت السودان .

4:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

3:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

2:30 مساءاً بتوقيت تونس .

2:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

2:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

5:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

4:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

5:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

4:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

4:30 مساءاً بتوقيت قطر.

1:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

4:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

1:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

ولمتابعة أفضل استمرو داخل رابط السعودية نيوز ومتابعة البث المباشر لمباراة الأدرن ضد سوريا في نهائيات كأس آسيا 2019..



