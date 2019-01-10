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© AP Photo / Nariman El-Mofty
وأوضح متحدث القوات المسلحة بصنعاء أن "قاصف 2 كيه طائرة جديدة تم اختبارها سابقا وتنفجر من أعلى إلى أسفل بمسافة 20 متراً وبشكل متشظي وتحمل كمية كبيرة من المتفجرات".
وكشف مصدر عسكري للقناة بأن الهجوم استهدف منصة العرض في قاعدة العند حيث كانت قيادات كبيرة موجودة وبينها قائد إماراتي كبير كانوا يحضرون حفل تخريج دفعات عسكرية جديدة للقتال.
ولفت إلى "أن العملية جاءت ردا على استمرار غارات العدوان واستهداف المواطنين الأبرياء والتصعيد في الجبهات".
وأضاف المصدر أن الهجوم وقع عند التاسعة والنصف صباحا، عند بداية العرض، وأن القائد الإماراتي جرى نقله عقب الهجوم في سيارة إسعاف إلى عدن.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث قوات صنعاء يكشف عن نوعية الطائرة المسيرة التي نفذت عملية العند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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