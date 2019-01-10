متحدث قوات صنعاء يكشف عن نوعية الطائرة المسيرة التي نفذت عملية العند

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ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" عن العميد سريع قوله، اليوم الخميس، إن سلاح الجو المسير استهدف قيادات العدوان في قاعدة العند بطائرة مسيرة نوع قاصف 2 كيه.

وأوضح متحدث القوات المسلحة بصنعاء أن "قاصف 2 كيه طائرة جديدة تم اختبارها سابقا وتنفجر من أعلى إلى أسفل بمسافة 20 متراً وبشكل متشظي وتحمل كمية كبيرة من المتفجرات".

وكشف مصدر عسكري للقناة بأن الهجوم استهدف منصة العرض في قاعدة العند حيث كانت قيادات كبيرة موجودة وبينها قائد إماراتي كبير كانوا يحضرون حفل تخريج دفعات عسكرية جديدة للقتال.

ولفت إلى "أن العملية جاءت ردا على استمرار غارات العدوان واستهداف المواطنين الأبرياء والتصعيد في الجبهات".

وأضاف المصدر أن الهجوم وقع عند التاسعة والنصف صباحا، عند بداية العرض، وأن القائد الإماراتي جرى نقله عقب الهجوم في سيارة إسعاف إلى عدن.