شكرا لقرائتكم خبر عن رياض محرز يحقق أرقاما مذهلة مع مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

ساهم الجزائري الدولي رياض محرز في فوز فريق مانشستر سيتي على بريتون بتسعة أهداف دون رد مساء أمس الأربعاء في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الانجليزية للمحترفين.

وسجل محرز هدفاً رائعاً للسيتي في شباك بريتون خلال الدقيقة 83 من عمر اللقاء الذي جمعهما على ملعب الاتحاد ليواصل النجم الجزائري مسلسل تألقه بقميص الستيي هذا الموسم منذ انتقاله قادماً من ليستر سيتي في الصيف الماضي.

وشارك رياض محرز منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي في 17 هدفاً في جميع البطولات حيثُ سجل 9 أهداف وصنع لزملائه 8 أهداف، وفي مباراة بريتون أمس صنع هدفين وسجل هدف.

وشارك رياض محرز مع السيتي حتى الآن في 30 مباراة بمختلف المسابقات فقد خاض 19 مباراة مع الفريق في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصنع 3 أهداف.

أما في دوري الأبطال؛ قد شارك في 5 مباريات بواقع "299 " دقيقة وسجل هدفاً وحيد وله 4 تمريرات حاسمة، وفي كأس الرابطة شارك في 4 مباريات وصنع هدفين وسجل هدفين.

جدير بالذكر فأن السيتي فاز على بريتون بتسعة أهداف سجلها كلاً من؛ كيفين دي في الدقيقة 5 ومن ثم أضاف جابرييل جيسوس 4 أهداف خلال الدقائق (30 و34 و57 و65) على التوالي.

وتمكن أوليكساندر زينشينكو من تسجيل هدفاً خلال الدقيقة 37 فيما سجل فيل فودين هدفاً في الدقيقة 68 من عمر اللقاء واستطاع كايل ووكر من تسجيل هدف آخر خلال الدقيقة 70 وأحرز رياض محرز هدف في الدقيقة 83.