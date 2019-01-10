شكرا لقرائتكم خبر عن لحظات اللقا.. أول أغنيات 2019 لـ أصالة باللهجة الخليجية والان مع التفاصيل

"لو يعيد الوقت لحظات اللقا بعرف إن أيام عمرى فى شقا"، بمثل هذه الكلمات خطفت المطربة السورية أصالة قلوب جمهورها العربى بإطلالة خليجية مميزة تبدأ بها انطلاقتها الغنائية لعام 2019، عبر أغنية "لحظات اللقا"، التى طرحتها رسميا عبر منصة اليوتيوب. وتفاجئ أصالة محبيها بإطلالة غنائية مغايرة قليلًا عن أغانيها، بخوضها تجربة الغناء باللهجة الخليجية من جديد، عبر كلمات الشاعر ميزان، وألحان بندر سعد، وتوزيع ياسر ماجد، وتعيدها هذه الأغنية إلى الساحة الجماهيرية بعد قرابة شهرين عن آخر أغانيها "الحقيقة".

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