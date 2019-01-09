جماهير ليفربول تشعر بالصدمة بعد قرار كلوب

قرر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عدم إبرام أى صفقات لصالح الردز خلال سوق الانتقالات الشتوية شهر يناير الجاري، وفقاً للتقارير التي خرجت من وسائل الإعلام الإنجليزية.

وقالت وسائل الإعلام الإنجليزية عرص اليوم الأربعاء، أن يورجن كلوب معجب ومصر تماماً على خوض ما تبقى من الموسم بالتشكيلة التي يمتلكها حالياً مع ليفربول.

وذكرت صحيفة “الديلي ميرور” الإنجليزية، أن على الرغم من بعض الإصابات التي يعاني منها ليفربول خصوصاً من ناحية خط الدفاع، إلا وأن يورجن كلوب لن يتعاقد مع أى لاعب خلال شهر يناير الجاري.

وتعرض المدافع الكرواتي ديان لوفرين لإصابة عضلية خلال مباراة ليفربول الأخيرة ضد وولفرهامبتون يوم الاثنين الماضي، ليلحق بزميليه في خط الدفاع جو جوميز وجويب ماتيب.

وتبقى ل يورجن كلوب خياراً واحداً فقط في خط دفاع ليفربول وهو الهولندي فيرجيل فان دايك، الأمر الذي سيدفع المدرب الألماني لإشراك لاعب خط الوسط البرازيلي فابينيو في مركز قلب الدفاع الفترة القادمة.