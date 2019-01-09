شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة - السبب الحقيقي وراء إصابة لاعب الأهلي المصري والان مع التفاصيل

قام النادي الأهلي بفتح تحقيقًا حول إصابة محمد محمود، لاعب الفريق الجديد، بقطع في الرباط الصليبي، حيث تتجه النية بقوة لإقالة الدكتور خالد محمود، رئيس الجهاز الطبي.

وكلف محمود الخطيب، رئيس النادي، سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بتقديم تقرير يتضمن تفاصيل إصابة اللاعب، ومدى مسؤولية الطبيب عنها.

وأكد مصدر بالأهلي "، أن الطبيب اختبر محمد محمود، وقام برش مسكن على ركبته، خلال مباراة سموحة أمس بالدوري، قبل أن يسمح له بدخول الملعب مرة أخرى، وهو ما أدى لتفاقم إصابته.

وأضاف المصدر: "الأهلي سيفتح التحقيق، وسيجري الحديث مع اللاعب والطبيب والمدير الفني، لمعرفة حقيقة الأمر".