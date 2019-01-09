شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مشاهدة مباراة قطر ولبنان جودة عالية والان مع التفاصيل

يفتح ملعب هزاع بن زايد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين قطر ولبنان يوم الأربعاء القادم 9 يناير 2019 ميلادياً، الموافق 3 جماد الأول 1440 هجرياً، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم آسيا 2018-19.

استهل العنابي مشوارهم في التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا بمجموعة ضمت كلاً من الصين، هونج كونج، المالديف وبوتان واستطاعوا تصدر المجموعة برصيد 21 نقطة، بعد تحقيق الفوز في سبع مباريات، وتلقوا خسارة وحيدة وتأهلوا مباشرًة إلى النهائيات، ويتنافس الفريق في المجموعة الخامسة رفقة السعودية ولبنان وكوريا الشمالية.

موعد مباراة قطر ولبنان والقنوات الناقلة:-

البطولة : كأس آسيا 2019 (دور المجموعات - الجولة الأولى).

القنوات الناقلة : بي إن ماكس HD1 + HD2 .

الملعب : هزاع بن زايد .

المعلق : رؤوف خليف (من الملعب) .

موعد المباراة :

7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:00 مساءاً بتوقيت مصر .

6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:00 مساءاً بتوقيت العراق .

6:00 مساءاً بتوقيت السودان .

7:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:00 مساءاً بتوقيت تونس .

5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:00 مساءاً بتوقيت قطر.

4:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

التشكيل المتوقع لقطر

لن يغير فليكس سانشيز في الطريقة التي اعتاد عليها مع المنتخب، وسيدفع بميجيل، عبد الكريم حسن في قلب الدفاع، وثنائي محور الوسط، سالم الهاجري، كريم بوضيف، وسيقود هجوم العنابي في هذا اللقاء المعز علي.

التشكيل | 4-2-3-1

سعد الشيب

طارق سلمان - بيدرو ميجيل - عيد الكريم حسن - حامد إسماعيل

سالم الهاجري - كريم بو ضيف

أكرم عفيف - حسن الهيدوس - أحمد علاء الدين

المعز علي

التشكيل المتوقع للبنان

سيعتمد المدرب سيرجي رومانو على نفس طريقة لعبه المعتادة مع الفريق، وسيدفع بالثنائي قاسم الزين، علي حمام في قلب الدفاع، بينما سيقود هجوم الفريق في هذا اللقاء حسن معتوق.

التشكيل | 4-4-2

مهدي خليل

وليد إسماعيل - قاسم الزين - علي حمام - محمد زين

نادر مطر - عدنان حيدر

حسن شعيتو - باسل جرادي - روبيرت ألكسندر

حسن معتوق

يشارك منتخب لبنان للمرة الثانية في نهائيات كأس آسيا، والأولى من خلال التصفيات، إذ سبق له المشاركة كمضيف عام 2000، وسيسعى المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء الأول له قبل أن يلاقي نظيره السعودي يوم 12 من الشهر الجاري بملعب راشد آل مكتوم.