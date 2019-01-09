مصرع طفل وإصابة جده اختناقًا في حريق بشقة في دسوق بسبب الأمطار

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لقي طفل مصرعه اختناقًا بالأدخنة، كما أصيب جده بالاختناق الشديد بسبب الأدخنة أيضًا في حريق كبير بإحدى الشقق بمدينة دسوق بسبب ماس كهربائي نتيجة الأمطار، والتهم الحريق كل محتويات الشقه وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف للموقع وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

كان اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارا من المقدم هشام السمدوني، رئيس مباحث قسم شرطة دسوق، بنشوب حريق هائل في شقة «ر.ش.ا»، بحي المنشية بمدينة دسوق، وأنه انتقل لموقع الحادث ورفقته معاونه النقيب ماجد بشر، ورجال الإطفاء والدفاع المدني والقيادات الأمنية وسيارات الإطفاء والإسعاف، وتم إخماد الحريق إلا أنه التهم محتويات الشقة.

كما لقي الطفل «يوسف.ر.ش.ا»، ٣ سنوات، حتفه اختناقا، وهو ابن صاحب الشقة، كما أصيب جده لوالدته «ع.م.م»، ٥٥ سنة، بالاختناق وتم نقلهما لمستشفى دسوق العام لإسعافهما إلا أن الطفل لفظ أنفاسه الأخيره متأثرا بالاختناق بالأدخنة، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابه العامة، وتم إسعاف جده وعاد للمنزل، وكشفت التحريات المبدئية أن الحريق نتج عن ماس كهربائي بسبب الأمطار.

تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي كلفت رجال المباحث بالتحريات عن أسباب الحريق وظروفه، كما كلفت خبراء الحريق بأخذ العينات للتعرف على أسباب الحريق، وأمرت بدفن الجثة وتولت التحقيق.