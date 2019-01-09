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شكرا لقرائتكم خبر عن الصراصير والجراد في الحرم المكي (فيديو) والان مع التفاصيل
استطاعت المملكة العربية السعودية، السيطرة على انتشار الحشرات مثل الصرصور والجراد وغيرها فى ساحات الحرم المكى فى مكة المكرمة، حيث وضعت الجهات المعنية خطط عاجلة لمواجهة هذه الحشرات بشكل عاجل والقضاء عليها، من خلال المتابعة الدورية لأعمال التطهير حتى يتم القضاء عليها بشكل كامل.
وفيما واصلت فرق الإصحاح البيئى التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، العمل فى أعمال مكافحة "حشرة الجنادب السوداء"، على مدار الساعة وفى جميع أنحاء مكة المكرمة حتى يتم التخلص والقضاء عليها، سواء من خلال رشها أو تطهير مناهل و غرف تفتيش الصرف الصحي ودورات المياه المحيطة بساحات المسجد الحرام.
وتأتى هذه الخطط العاجلة من إمارة مدينة مكة المكرمة لتسخير كافة الجهود والطاقات والإمكانيات المتوفرة لدى الأمانة، لسرعة القضاء على هذه الحشرات حرصا على سلامة ضيوف بيت الله الحرام.
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