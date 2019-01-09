مباشر | خطاب للرئيس السوداني في الخرطوم الساحة الخضراء بالخرطوم الصفحة الرئيسية > الدول العربية, عناوين اليوم 09.01.2019 خاص الأرشيف الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي. اخبار مرتبط السودان.. معالجة حكومية "رباعية" لتهدئة الاحتجاجات البشير: الجيش السوداني قادر على حفظ مكتسبات البلاد تجدد الاحتجاجات في ولاية القضارف شرقي السودان وزير الداخلية السوداني: 816 موقوفا في الاحتجاجات بالبلاد‎ مذكرة الأحزاب السودانية الـ 23.. هل تعصف بحكومة "الوفاق؟" الثلاثاء.. البشير يزور عطبرة "مهد" الاحتجاجات

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