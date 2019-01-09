شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خطفها لـ"قلب أحمد جمال".. من هي ديانا الخميس؟ (بروفايل) والان مع التفاصيل

في الساعات الماضية، أعلن الفنان المصري أحمد جمال، خطوبته على الإعلامية السعودية ديانا الخميس، من خلال نشره صورة لهما من الحفل الذي أقيم في سرية تامة.

وعلّق جمال على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" قائلًا: "جمهوري الغالي حبيت أشارككم فرحتي وعقبالكم يارب.. أحمد وديانا".

وكشف تفاصيل إطلالة خطيبته ديانا، موضحًا أن الفستان من تصميم مصمم الأزياء يوسف الجسمي، ومكياج خبير التجميل علاء التونسي، أما مصفف الشعر فهو إسلام.

وكانت "ديانا" قد استضافت أحمد جمال عام 2014، في برنامجها (صباحكم عيد)، والذي كانت تقدمه عبر إذاعة (MBC FM)، ثم بدأت علاقة الصداقة بينهما تتطور مع مرور الوقت، حتي تكللت أخيراً بإعلانهما خبر الخطوبة.

ويبدو أن علاقة جمال وديانا تطورت من الصداقة إلى الحب، حيث جمعهما أول لقاء العام 2014، عندما استضافت الإعلامية السعودية، المطرب الشاب في برنامجها “صباحكم عيد” الذي كانت تقدمه على إذاعة "MBC FM".

وفي يوليو الماضي، كشفت ديانا عن تطور الصداقة بينها وبين المطرب المصري، بنشرها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "تويتر" من إحدى حفلاته الغنائية، وعلقت عليه قائلة: "لحظة دخول أحمد جمال".

و ديانا الخميس هي مذيعة سعودية، حاصلة على بكالوريوس صحافة وإعلام وعلى ماجستير في علم الفلسفة من الأردن.

بدأت حياتها العملية عام 2005 صحفية في صحيفة "الرأي" الأردنية حيث كانت تدرس هناك، ثم انتقلت إلى قنوات "العربية" و"MBC" كمتدربة في البداية، وذلك قبل تخرُّجها من الجامعة بسنتين.

بدأت عام 2006 العمل في دوبلاج المسلسلات وأفلام كرتون، وتعشق الرياضة، والرسم، وتحب القراءة، وبالأخص لغسان كنفاني. ورواياتها المفضلة له هي "رجال في الشمس"