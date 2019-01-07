شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إيقافه الدراسة بمدرسة في مكة.. ما هي قصة صرصور الليل؟ (تقرير) والان مع التفاصيل

تعطَّلت الدراسة في ثانوية الطلعة بخليص، التابعة لمنطقة مكة المكرمة، في أول يوم دراسي عقب إجازة منتصف العام الدراسي بسبب انتشار ما يعرف باسم "صرصور الليل" داخل أرجاء المدرسة وفصولها مما أعاق العملية التعليمية وتسبب في إيقافها.

وكان منسوبو ثانوية الطلعة قد تفاجأوا عند الصباح الباكر بمئات من حشرة صرصور الليل داخل قاعات المدرسة وعلى جدرانها؛ لذا لجأت إلى صرف الطلاب حتى يتم مكافحة الحشرات وإعادة العملية التعليمية لطبيعتها.

يعتبر ظهور الصراصير من أكثر الأمور المزعجة للناس خاصة تلك التي تظهر في فصل الصيف، وتنتشر صراصير الليل في هذا الفصل أكثر من غيره من الفصول، كما أنها تتميز بصوتها الذي يميزها عن غيرها من الكائنات الحية الأخرى، ويسبب تكاثر هذه الصراصير داخل المنزل تدميراً للمنتجات الورقية والأثاث إضافة إلى الملابس، وقد يصل تدميرها أيضاً إلى الجدران، ومع ذلك فإنه بالإمكان السيطرة على هذه الصراصير ومنع انتشارها ويوجد طرق عديدة يمكن الاعتماد عليها لهذا الهدف.

كيفية التخلص من صرصور الليل

الاصطياد بطُعم الصراصير

تعتبر هذه الطريقة هي الأسهل من ناحية جذب الصراصير من الشقوق والأماكن المختلفة، وهذه الطريقة تعطي مفعولاً سريعاً، فيتم القيام بوضع بضعة ملاعق من العسل الأسود في وعاء عميق، وبعد ذلك يتم ملأ نصف هذا الوعاء بالماء.

ومن ثم يتم القيام بوضع الوعاء في الأماكن التي توجد فيها الصراصير بكثرة، وصراصير الليل تحب العسل الأسود وسيتجهون نحو الوعاء عند شمهم لرائحة العسل، يجب القيام بإفراغ الوعاء كل فترة.

يوجد طعم كيميائي للصراصير يتم بيعه في متاجر المنظفات ويستخدم بنفس الطريقة التي يستخدم بها العسل الأسود للإمساك بالصراصير، والسم الكيميائي سام للإنسان والحيوانات الأليفة، لذلك يجب الحذر عند استخدامه.

القيام بنصب الفخاخ

إن فخاخ الغراء من الطرق الغير سمية وذات المفعول في الإمساك بصراصير الليل، تعتبر هذه الطريقة هي الأفضل في حال وجود أطفال صغار أو حيوانات أليفة في المنزل، يتم القيام بوضع فخاخ الصراصير في المناطق التي توجد فيها الصراصير بكثرة والتي من أهمها الجدران والأبواب والنوافذ، ويلاحظ بأنه كلما زاد قرب هذه الفخاخ من الرطوبة والحرارة فإن احتمالية جذبهم تزداد.

استخدم طاردات للحشرات

إن طاردات الحشرات تعتبر ذات مفعول في التخلص من الصراصير بفعالية، ويوجد أنوع منها طاردة لجميع أنواع الحشرات، بينما الأنواع الأخرى تكون مخصصة للصراصير فقط.

ويتم القيام برش طارد الحشرات في إطارات النوافذ وأركان المنزل المختلفة، وفي الأماكن التي يكثر فيها وجود الصراصير والحشرات، إن رذاذ هذه المبيدات يعتبر ساماً لذلك يجب الحذر عند استخدامها.

إزالة البيوض

إن وضع الصراصير للبيوض في الأرجاء المختلفة من المنزل يسهل انتشارها، وللتخلص من هذه البيض يتم القيام بكنس المنطقة باستخدام مكنسة كهربائية ذات قوة شفط عالية، وتعتبر هذه الآلات ذات طاقة مرتفعة تمكنها من سحب البيض من السجاد والأماكن المختلفة، ويجب التخلص من محتويات كيس المكنسة عن طريق تفريغها في حقيبة بلاستيكية مغلقة.