فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة.. تعرف على التفاصيل

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها وذلك يوم الاثنين الموافق 22 / 05 /1440 علماً أن الوظائف يتم تحديثها باستمرار طول فترة التسجيل.

ومن ضمن الشروط العامة:

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً.

أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية وأن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية مع ضرورة حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة وأن لا يكون متزوجاً من غير سعودية وألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص وأن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم وأن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية وأن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقاً للشروط المحددة.

ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي: (هنا).