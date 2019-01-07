الصين وقيرجيزستان بث مباشر - يلا شوت - كورة ستار

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يلتقي منتخب الصين مع نظيره قيرجيزستان اليوم الإثنني، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، على استاد خليفة بن زايد، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس أسيا المقامة حاليا في الإمارات.

يسعى منتخب الصين إلى نحقيق الفوز في لقاء اليوم واستمرار تفوقه على منتخب قيرجيزستان، قبل لقاء اليوم حيث تقابل الفريقين 3 مباريات قبل لقاء اليوم وديا كانت الأفضلية للمنتخب الصيني.

وتقابل المنتخبين أول مرة في عام 2009، ووقتها فازت الصين 3-0، وبعد 5 سنوات التقيا مجددا، وكررت الصين تفوقها، ففازت في الأولى 4-0، وفي الثانية 2-0.

وعلى الجانب الأخر يتطلع منتخب قيرجيزستان إلى تحقيق المفاجأة وتحقيق أول فوز على المنتخب الصيني في أول لقاء رسمي يجمع المنتخبين عبر تاريخهما.