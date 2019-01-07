شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم ميلاده.. كيف نال "المعيقلي" شرف إمامة المسجد الحرام؟ (تقرير) والان مع التفاصيل

القارئ ماهر بن حمد بن معيقل المعيقلي البلوي، ولد في مثل هذا اليوم 7 يناير 1969، وهو إمام المسجد الحرام.

وماهر المعيقلي قارئ من السعودية من مواليد سنة 1969، بعد رحلة طويلة من طلب العلم حصل القارئ ماهر المعيقلي على شهادة الدكتوراة من كلية الشريعة بجامعة أم القرى، ثم عمل محاضرا بنفس الجامعة، وتم تعيين القارئ ماهر المعيقلي إماما بالمسجد النبوي لينتقل بعد ذلك إلى إمامة الحرم المكي سنة 1428 هـ.

حفظ القرآن الكريم ودرس كلية المعلمين في المدينة المنورة وتخرج منها معلماً لمادة الرياضيات وانتقل للعمل بمكة المكرمة معلماَ ثم أصبح مرشداَ طلابياَ في مدرسة "الأمير عبد المجيد" بمكة المكرمة، وهو حاصل على درجة الماجستير بتاريخ 1425 هـ في فقه الإمام أحمد بن حنبل في كلية الشريعة بجامعة أم القرى وحصل على درجة الدكتوراه في التفسير، ويعمل كأستاذ مساعد بقسم الدراسات القضائية بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى ويشغل منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.

حصل على الماجستير من جامعة أم القرى كلية الشريعة قسم الفقه في 1425 هـ وكانت الرسالة بعنوان: مسائل الإمام أحمد ابن حنبل الفقهية برواية عبد الملك الميموني (جمع ودراسة) وحصل فيها على تقدير ممتاز. وحصل على الدكتوراه من جامعة أم القرى سنة 1432 هـ وهي تحقيق كتاب (تحفة النبيه شرح التنبيه) في الحدود والأقضية (للإمام الشيرازي في الفقه الشافعي).

كذلك حصل على رسالة الدكتوراه وكانت بعنوان "تحفة النبيه في شرح التنبيه للزنكلوني الشافعي دراسة وتحقيقاً لباب الحدود والقضاء" ونوقشت الرسالة بقاعة الملك عبد العزيز. وحصل الشيخ الدكتور على درجة الدكتوراة في الفقه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى الثلاثاء 28 المحرم 1434 من الهجرة 11 / 12 / 2012 وهو من أشهر القراء في العالم الإسلامي يتميز الشيخ بصوت جميل ورائع.

تولى إمامة وخطبة جامع السعدي بحي العوالي بمكة المكرمة، كما تولى إمامة المصلين بالمسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك في العامين 1426 هـ و1427 هـ.

وتولى إمامة المصلين في صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك عام 1428 هـ وعين اماما رسمياً للمسجد الحرام في ذلك العام حتى الآن.