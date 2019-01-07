تعليق الدراسة في إحدى مدارس مكة المكرمة بسبب "صرصور الليل" .. فيديو

أعلنت مدرسة طلعة الثانوية في محافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية تعليق الدراسة بسبب إنتشار حشرة " صرصور الليل " .

وقالت المدرسة أن تعليق الدراسة يعود إلى الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب .

وتداول ناشطون على موقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر حجم إنتشار حشرة "صرصور الليل " بشكل كبير وكثيف في فناء المدرسة وداخلها مصدرة أصواتاً مزعجة .

ونقل موقع سبق الإخباري السعودي عن المتحدث الرسمي للتعليم محافظة جدة حمود الصقيران أنه سبق وأن ظهرت الحشرات بعد الحالة المطرية، وتم تعليق الدراسة في المدرسة أمس الأحد .. مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة للقيام بعملية الرش والمكافحة والتعقيم .

ويعتبر ظهور الصراصير من أكثر الأمور المزعجة للناس خاصة تلك التي تظهر في فصل الصيف، وتنتشر صراصير الليل في هذا الفصل أكثر من غيره من الفصول، كما أنها تتميز بصوتها الذي يميزها عن غيرها من الكائنات الحية الأخرى .

ويسبب تكاثر هذه الصراصير داخل المنزل تدميراً للمنتجات الورقية والأثاث إضافة إلى الملابس، وقد يصل تدميرها أيضاً إلى الجدران، ومع ذلك فإنه بالإمكان السيطرة على هذه الصراصير ومنع انتشارها ويوجد طرق عديدة يمكن الاعتماد عليها لهذا الهدف،