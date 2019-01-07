شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| إدارة تشيلسي تضع العوائق في طريق بوروسيا دورتموند والان مع التفاصيل

بدأ منذ أيام، الميركاتو الشتوي، والذي شهد سريعًا إعلان تشيلسي التعاقد مع الأمريكي كريستيان بوليسيتش، لاعب بوروسيا دورتموند، على أن يقضي باقي الموسم مع أسود الفيستيفال، على سبيل الإعارة، ثم ينضم للبلوز في الصيف المقبل.

ولكن من جهة أخرى، فإن إدارة تشيلسي لا تسير بالشكل الصحيح من أجل دعم مشروع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، على الأقل على المدى القريب، في ظل اتخاها لسلسلة من القرارات التي قد تؤثر على مستقبل الفريق.

رحيل أهم المواهب الشابة

بزغت في الفترة الأخيرة موهبة الشاب كالوم هودسون أودوي، والذي يتميز باللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ويتمتع بالسرعة والمهارة التي تمكنه من المرور بسهولة ويسر من المدافعين.

وظهر ذلك واضحًا خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام نوتنجهام فورست بكأس الاتحاد الإنجليزي، التي تألق فيها أودوي.

وانتشرت العديد من التقارير في الفترة الأخيرة، التي تفيد باقتراب بايرن ميونخ من الحصول على خدمات أودوي، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 25 مليون إسترليني تقريبًا، واقتراب تشيلسي نفسه من الموافقة.

خطأ تشيلسي هنا هو التفريط في موهبة شابة يتوقع لها الجميع التألق، خاصة أن الفريق لا يمتلك وفرة في الأجنحة القادرة على صناعة الفارق.

فالإسباني بيدرو يعيش مواسمه الأخيرة مع تشيلسي بسبب تقدم العمر، كما أن البرازيلي ويليان لا يقدم المنتظر منه في الموسم الحالي، وهو ما قد يرشحه للرحيل عن صفوف البلوز.

وعلى الرغم من التعاقد مع بوليسيتش، إلا أن احتمالية رحيل إيدين هازارد تزداد موسما بعد موسم، في ظل عدم قيامه بتجديد عقده حتى الآن.

وبالتالي من المحتمل أن يكون تشيلسي في الموسم المقبل بدون أجنحة حقيقية قادرة على صنع الفارق، باستثناء بوليسيتش، ولذلك فإن الاستغناء عن أودوي سيعد خطأ كبيرا.

عنصر الخبرة

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان الرحيل الرسمي لسيسك فابريجاس، عن صفوف البلوز وانتقاله إلى موناكو الفرنسي للعب تحت قيادة الفرنسي تيري هنري.

صفقة رحيل فابريجاس قد تؤذي تشيلسي على المدى القريب، وتحديدًا فيما تبقى من الموسم، فالإسباني يظل واحدا من أهم عناصر الخبرة في الفريق.

كما أن ماوريسيو ساري مدرب الفريق يعتمد بشكل أساسي على الإيطالي جورجينيو، لصنع اللعب، وسيحتاج الإيطالي حتما للراحة، من أجل القدرة على إكمال الموسم، الذي ينافس فيه البلوز محليا وقاريا.

ولا يوجد لاعب يمكنه اللعب في مركز جورجينيو سوى فابريجاس، وذلك حسب تصريحات ساري نفسه.

وكان المدرب الإيطالي طلب أكثر من مرة من إدارة تشيلسي التجديد لفابريجاس، ولكن الإدارة رأت أن اللاعب قد انتهى وقته مع الفريق، وبالتالي سيكون البلوز في أزمة فيما تبقى من الموسم، تتمثل في إيجاد البديل المناسب لجورجينيو.