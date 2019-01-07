شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المتقاعدين: فشلنا بالتسويق.. والأهداف والطموحات أكبر بكثير من إمكاناتنا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح اللواء ركن متقاعد صالح القرشي عضو الجمعية العمومية للجمعية الوطنية للمتقاعدين، اليوم الأحد، أن الأهداف والطموحات التي وضعت للجمعية أكبر كثيراً من إمكاناتها، التي تأسست عام 1426هـ.

وأضاف القرشي خلال استضافته في برنامج ”اتجاهات” المذاع على قناة روتانا خليجية: “أن الجمعية فشلت للأسف في التسويق لنفسها”.

وتابع القرشي في معرض رده على سؤال مقدمة البرنامج “ما الداعي والدافع لوجود جمعية لا تخدم المتعاقدين؟ قائلاً: ليست لدينا أرضية وتهيئة لفترة التقاعد؛ وبالتالي تحدث ردات فعل تنعكس سلباً على المتقاعد”، مضيفاً أن فترة التقاعد هي مرحلة انتقالية تتمثل في الانتقال من التزامات العمل إلى حياة أرحب وأوسع.

من جهته قال هشام قربان باحث ومؤلف مختص في التكيف النفسي مع المتقاعد لماذا يبدو المتقاعد في مجتمعنا (شخصاً مضطرباً نفسياً)، موضحاً أن السبب في ذلك هو الصورة السلبية بسبب الوعي المجتمعي، فالمتعاقدون ليسوا مشاركين في المجتمع، وسبب ذلك مشكلة في الوعي تضخمت بفعل التعليم والإعلام.