شكرا لقرائتكم خبر عن منع الأجانب من العمل ببعض المهن بالسعودية والان مع التفاصيل

ذكرت السلطات السعودية،اليوم الأحد، بأنها بدأ من الغد ستمنع الأجانب من العمل بخمسة أعمال جديدة فى المملكة يعمل بها حوالى ١٠ ملايين شخص معظمهم من دول شرق آسيا ليحل محلهم عمالة سعودية، وذلك بهدف تخفيض عدد العاطلين عن العمل والذي تبلغ نسبته حوالي ١٢% .

كما أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، بيانا نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، يفيد بأ السعودية ستبدأ غدا الإثنين بتوطين المهن بمنافذ البيع فى أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بجميع أنواعه، ومحلات الحلويات.

وأضافت الوزارة أن هذا القرار يأتى سعيا من الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص، محاولة لخفض معدلات البطالة وإصلاح سوق العمل.

كما جاء فى بيانات رسمية تابعة للقرار، إنهاء خدمة ١.٣٦ مليون موظف أجنبي بالقطاع الخاص السعودي منذ مطلع ٢٠١٧ وحتى نهاية سبتمبر من عام ٢٠١٨ ، في ظل التوجهات المتعلقة بتوطين عدد من قطاعات العمل.