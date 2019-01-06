شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات ليفربول الانجليزي في يناير والان مع التفاصيل

سوف يلعب نادي ليفربول الانجليزي الذي يلعب لصفوفه النجم المصري محمد صلاح خلال شهر يناير 4 مباريات مابين الدوري الانجلزي وكأس الاتحاد وجاءت المباريات ‏على النحو التالي 7يناير وولفرهامبتون X ليفربول 9.45م كاس الأتحاد ‏ 12يناير برايتون X ليفربول. 5.00م البريمرليج ‏19يناير ليفربول X كريستال بالاس 5.00م ‏البريميرليج 30يناير ليفربول X ليستر سيتي 10.00م البيميرليج كما يذكر ان نادي ليفربول يعتلى صدارة بطولة البريمير ليج برصيد 54 نقطه بفارق 4 نقاط عن الوصيف مان سيتي

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