شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وروثرهام يونايتد بث مباشر والان مع التفاصيل

مانشستر سيتي وروثرهام يونايتد

يلتقي فريقي مانشستر سيتي وروثيرهام يونايتد ضمن بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي 2019، الدور الرابع، السيتي في مواجهة بلاعبيه البدلاء والشباب، أمام نادي روثيرهام في الكأس فهل ينجح بالفوز كما فازت الأندية الكبري بنتائج كبيرة، أم يفشل في خيار سهل أمامه، خصوصا أن الفريق منتشي من إنتصاره الأخير علي حساب نادي ليفربول والعودة للمنافسة من جديد.

نحن في الفجر الرياضي، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وروثيرهام يونايتد مباشر في لقاء اليوم الأحد 6 / يناير / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

موعد مباراة مانشستر سيتي وروثرهام يونايتد:

5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

4:00 مساءاً بتوقيت مصر .

4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

4:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

4:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

4:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

5:00 مساءاً بتوقيت العراق .

4:00 مساءاً بتوقيت السودان .

5:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

3:00 مساءاً بتوقيت تونس .

3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

3:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

5:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

5:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

5:00 مساءاً بتوقيت قطر.

2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

5:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

2:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية:

إيدرسون، والكر ، ستونز، لابورت، دانيلو، فيرناندينيو، دي بروين، ديفيد سيلفا، رحيم سترلينج، ليروي ساني، سيرجيو أجويرو.

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي مانشستر سيتي وروثيرهام يونايتد مباشر، علي موقعكم روثيرهام يونايتدي المفضل الفجر الرياضي، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.