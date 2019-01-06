مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

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ريال مدريد وريال سوسيداد

يواجه نادي ريال مدريد، نظيره نادي ريال سوسيداد، يوم الأحد 6 يناير في الساعة 7:30 مساءً علي ملعب السانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

ويرغب ريال مدريد في الفوز بلقب بطولة الليجا هذا الموسم، خاصة بعد خسارة اللقب في الموسم الماضي لصالح نادي برشلونة.

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: سيرجيو راموس ، رافائيل فاران ، مارسيلو ، دانى كارفخال

الوسط: تونى كروس ، لوكا مودريتش ، كاسيميرو

الهجوم: كريم بنزيما ، إيسكو ، لوكاس فاسكيز

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم:

8:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:30 مساءاً بتوقيت مصر .

7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:30 مساءاً بتوقيت العراق .

7:30 مساءاً بتوقيت السودان .

8:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:30 مساءاً بتوقيت تونس .

6:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:30 مساءاً بتوقيت قطر.

5:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

ومن المقرر ان يذاع لقاء ريال مدريد وخيتافي بالجولة الثامنة عشر في الدوري الإسباني، عبر قناة بي إن سبورت الرياضية 3 HD.

ونجح نادي ريال مدريد في جمع 30 نقطة في 17 جولة بالدوري الإسباني، ويحتل بهم المركز الخامس بترتيب الليجا.

كما يمكنكم مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ريال مدريد وخيتافي بالدوري الإسباني علي موقع الفجر الرياضي.