مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر

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برشلونة وخيتافي

يواجه نادي برشلونة الإسباني، نظيره نادي خيتافي، يوم الأحد 6 يناير في الساعة 9:45 مساءً علي ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

ويرغب برشلونة في الفوز بلقب بطولة الليجا هذا الموسم للمرة الثانية علي التوالي، خاصة بعد فوزه الكبير أمام منافسه التقليدي نادي ريال مدريد بخماسية.

القائمة المسافرة إلى مدريد يتواجد بها 19 لاعب، منهم الوافد الجديد، المدافع الكولومبي جيسون مورييو، بالإضافة إلى الثنائي مالكوم وسيرجي روبرتو بعد حصولهم على التصريح الطبي بعد تعافيهم من الإصابات التي عانوا منها مؤخراً.

قائمة برشلونة لمباراة خيتافي اليوم:

أعلن ناد برشلونة قبل قليل عن القائمة التي إختارها المدير الفني إيرنستو فالفيردي للمباراة التي ستجمع الفريق الكاتلوني مع مضيفه خيتافي غداً الأحد ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الاسباني الدرجة الأولى.

حراسة المرمى : تير شتيغن – سيلسين.

خط الدفاع : البا – بيكيه – لينغليت – مورييو – سيميدو – روبرتو.

خط الوسط : آلينا – فيدال – بوسكيتش – آرثر – راكيتيتش – دينيس سواريز – كوتينيو.

خط الهجوم : لويس سواريز – ديمبيلي – ميسي – مالكوم.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي اليوم:

10:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:45 مساءاً بتوقيت مصر .

9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:45 مساءاً بتوقيت العراق .

9:45 مساءاً بتوقيت السودان .

10:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:45 مساءاً بتوقيت تونس .

8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:45 مساءاً بتوقيت قطر.

7:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

ومن المقرر ان يذاع لقاء برشلونة وخيتافي بالجولة الثامنة عشر في الدوري الإسباني، عبر قناة بي إن سبورت الرياضية 3 HD.

ونجح نادي برشلونة في جمع 37 نقطة في 17 جولة بالدوري الإسباني، ويحتل بهم المركز الأول بالليجا.

كما يمكنكم مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة برشلونة وخيتافي بالدوري الإسباني علي موقع الفجر الرياضي.