شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي مكلف بإنهاء صفقة محمد صلاح والان مع التفاصيل
ترغب إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، في الدخول في مفاوضات رسمية مع إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، لضم نجم الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأكدت صحيفة "دون بالون الإسبانية"، أن النادي الملكي، يسعى للظفر بخدمات صلاح لتدعيم هجوم الفريق، في ظل معاناته الهجومية منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.
وأضافت الصحيفة نفسها، أن الريدز حدد 180 مليون يورو لبيع صلاح، والموافقة على رحيله منتصف الموسم الحالي.
وتابعت الصحيفة، أن اللاعب يمتلك رغبة قوية في خوض تجربة جديدة، ويلقى ترحيبًا وموافقة على ضمه من جانب مسئولي الملكي.
وقالت بعض الصحف الإسبانية، أن برشلونة يسعى أيضًا للتعاقد مع صلاح، من أجل تدعيم صفوفه بالمرحلة المقبلة والعودة للتتويج بالبطولات الأوروبية.
وأوضحت التقارير، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم العملاق الكتالوني ومنتخب الأرجنتين، يلعب دورًا كبيرًا في الصفقة، من أجل حسمها لصالح فريقه مستقبلًا
ويحتل محمد صلاح وصافة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 13 هدفًا، بفارق هدف عن الثنائي المتصدر أوباميانج لاعب أرسنال، وهاري كين مهاجم توتنهام.
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