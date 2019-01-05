وقال بكري عبد العزيز عضو المكتب الإعلامي للتنسيقية في تصريحات لـ"مصر العربية"، إنّ التنسيقية مهمتها الحشد لموجة السادس من يناير (غدًا الأحد)، في احتجاجات صوب القصر الجمهوري.
وكشف "المتحدث" أنّ عدد المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات وصل إلى 2000 شخص، مناشدًا المنظمات الدولية المعنية بالتدخل للمساعدة في إطلاق سراح هذا الكم الهائل من المعتقلين.
ومنذ 19 ديسمبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات واسعة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، احتدت عقب قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاث مرات، أسقطت عشرات القتلى والجرحى.
واندلعت احتجاجات وتظاهرات كبيرة في مدن عطبرة، والدامر، وبربر، وكريمة، وسنار، والقضارف، والخرطوم، وأم درمان، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين، حسب تصريحات مسؤولين محليين.
اقتصاديًّا، يواجه السودان صعوبات متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر العملة المحلية (الجنيه) مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية؛ حيث يبلغ سعر الدولار رسميًّا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيهًا سودانيًّا، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر.
وأوضح أنّ الكثير من المشروعات الخدمية نُفذت خلال الفترة الماضية، مشدِّدًا على أنّ الشعب يستحق حياة كريمة، موضحًا أيضًا أنّ الراتب الحالي غير مجزٍ، وأن الشهر الحالي سيشهد بدء تطبيق برنامج لزيادة الرواتب إلى الحد الأدنى المطلوب.
وتحدّث الرئيس السوداني عن معاناته عندما كان عاملًا بسيطًا، وعلق: "كنت عاملًا بسيطًا في بداية حياتي وأثناء الإجازات المدرسية، ولا أريد للجميع أن يمر بالمعاناة التي تعرضت لها خلال مراحل حياتي".
كانت هذه تفاصيل خبر بالتفاصيل.. معارضون سودانيون يُشكّلون «تنسيقية تيار الثورة» لقيادة الاحتجاجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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