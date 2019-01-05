شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 12 عامًا.. الدراسة تعود في رمضان العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض
تستأنف الدراسة في شهر رمضان المبارك بدءًا من العام الدراسي المقبل 1440/ 1441 بعد توقف استمر اثنى عشر عامًا دراسيًّا.
ومن المقرر أن تنطلق الدراسة للعام الدراسي المقبل 1440/ 1441 يوم الأحد 02 /01 / 1441 الموافق (01 /09 / 2019)، وستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 24 /05 / 1441 الموافق (19 / 01 /2020)، وتبدأ إجازة عيد الفطر 14 / 09 /1441 الموافق (07 / 05 /2020).
وتستأنف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 08 /10 / 1441 الموافق (31 /05 /2020)، وتكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني 10 /10 /1441 الموافق (02 / 06 /2020)، فيما ستكون بداية إجازة نهاية العام 19 / 10 /1441 الموافق (11 /06 /2020)، وسيحظى المعلمون والطلاب بإجازة أسبوعين خلال منتصف العام الدراسي؛ إذ تبدأ إجازة منتصف العام للعام الدراسي المقبل 07 /05 /1441 الموافق (02 / 01 /2020).
يذكر أن العام 1428 شهد آخر سنة للدراسة في رمضان وفقًا للتقويم الدراسي للسنوات العشر من عام (1428-1437)؛ إذ كانت بداية الدراسة للفصل الدراسي الأول السبت 26 / 8 / 1428هـ (8 / 9 / 2007م) وكانت بداية إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام يوم الأربعاء 21 / 9 / 1428هـ (3/ 10/ 2007م)، وتم استئناف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر السبت 8/ 10 / 1428هـ (20/ 10/ 2007م
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