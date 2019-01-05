شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندوري بث مباشر اليوم السبت 5-1-2019 في الدوري المصري والان مع التفاصيل

يحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على الاتحاد السكندري على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم السبت 5 يناير 2019، الموافق 29 ربيع الآخر 1440 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز 2018-19.

واصل الفارس الأبيض سلسلة انتصاراته في الدوري بعدما تغلب على فريق بتروجيت بهدفين دون رد في الجولة الثامنة عشر، وبهذا الفوز الثامن على التوالي رفع الفريق رصيده للنقطة 38 بفارق 8 نقاط عن بيراميدز صاحب الوصافة، فبعد أن خاض أبناء القلعة البيضاء 15 مباراة في الدوري المصري حتى الآن، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 12 مباراة، بينما تعادل في مبارتين، وتلقى هزيمة واحدة.

يقدم الاتحاد موسمًا جيدًا إلى حد ما حتى الآن في الدوري المصري، فحتى الآن وبعد مرور 18 جولة يحتل الفريق السكندري المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة، متساويًا بالنقاط مع وادي دجلة صاحب المركز العاشر حاليًا في جدول الترتيب، بعد أن حقق الانتصار في 4 مباريات وتعادل في ثمن لقائات وتلقى 6 هزائم.

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد والقنوات الناقلة

يغيب عن الزمالك في هذا اللقاء الثنائي محمود حمدي الونش وحمدي النقاز بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفارس الأبيض لأي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

سيبدأ المدرب كريستيان جروس بتشكيلته الذي اعتاد عليها منذ انطلاقة الموسم، وسيدفع بالثنائي محمود علاء ومحمد عبد الغني في مركز قلب الدفاع، وسيقود كابونجو كاسونجو هجوم الأبيض في آخر مباراة له مع الفريق قبل الرحيل إلى الوحدة السعودي على سبيل الإعارة، وخلفه الثلاثي كهربا، أوباما، إبراهيم حسن.

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جنش

عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام

طارق حامد - فرجاني ساسي

محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن

كابونجو كاسونجو

سيغيب الثنائي أحمد داوودا ورزاق سيسيه عن الفريق السكندري بسبب بند في عقد إعارتهما لزعيم الثغر من الزمالك ينص على ألا يشاركا أمام الفارس الأبيض، ولن يفتقد الفريق أي لاعى آخر بداعي الإيقاف.

سيدفع حلمي طولان بكل أسلحته أمام الزمالك، وسيعتمد على بازوكا وأكاكبو في خط الدفاع، وسيعوض غياب الثنائي المعار من القلعة البيضاء بأحمد مجدي وفوزي الحناوي، وسيدخل بناهيني كثالث في خط الهجوم بجوار خالد قمر.

التشكيل | 4-3-3

محمود الزنفلي

محمد ناصف - ويلسون أكاكبو - محمد بازوكا - محمود شعبان

أحمد مجدي - نور السيد - ديديه كوريه

فوزي الحناوي - خالد قمر - إيمانويل بيناهيني