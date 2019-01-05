خطوات إعادة المحذوفين من البطاقات التموينية عبر موقع دعم مصر

انتهت مهلة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وكذلك مهلة تصحيح الأخطاء وتحديث البيانات، وبدأت مرحلة تقديم التظلمات، من أهم ما يشغل بال المواطن العادي حاليا هو معرفة نصيبه من الدعم من خلال صرف السلع التموينية الشهرية، لمواجهة ارتفاع الأسعار التي باتت أعلى من متناول المواطن محدود الدخل، ويسعى المواطن المصري في ذلك بالحصول على الحصة التموينية بسعر مناسب، وهو الهدف الرئيسي من الدولة من خلال منظومة الدعم، وقام السيد وزير التموين، السيد مصيلحي، بالإعلان فيما سبق عن نصيب الفرد من السلع التموينية، واستمر هذا الدعم منتظما منذ شهر يوليه الماضي، حيث تم تحديد نصيب الفرد في الأسرة المكونة من 5 أفراد، يصبح نصيب الفرد الخامس 25 جنيه، وتكون الزيادة التموينية له 4 جنيهات بدلا من 21 جنيه.

خطوات تقديم التظلم على حذف وإلغاء البطاقات التموينية

يتقدم المواطن الذي يرغب في تقديم التظلم للحصول على استمارة تسمى استمارة أداء الخدمة التموينية، ويمكن الحصول عليها من مكاتب التموين المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

يقوم صاحب البطاقة التموينية بكتابة جميع بيانات أفراد الأسرة التابعين له والمستفيدين من الدعم السلعي من خلال البطاقة التموينية الخاصة بِه ويجب الخرص في التأكد من صحة أرقام الرقم القومي لجميع المستفيدين من البطاقة التموينية موضوع التظلم

التوجه لمكتب التموين التابع له المتظلم وتقديم الاستمارة الخاصة به لمكتب التموين والمدون بها رقم التليفون المحمول لسهولة التواصل مع صاحب التظلم.

بعد تقديم استمارة التظلم لمكتب التموين التابع له، أحرص على استلام إيصال يفيد تقديمك لطلب التظلم، حتى تتأكد من تسجيل تظلمك على قاعدة البيانات الخاصة بتظلمات بطاقات التموين.

سيتم خلال فتح باب تقديم التظلمات إنشاء قاعدة بيانات خاصة بها وتبويبها على الحاسب الآلي الخاص بذلك لسهولة مراجعتها والتعامل معها من قبل القائمين عبى بحث التظلمات.

بعد الانتهاء من جميع ما سبق سيقوم مركز معلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربى برفع كافة البيانات التى تم تسجيلها من خلال مكاتب التموين أو عبر على موقع دعم مصر.

سيتم إرسال جميع التظلمات لهيئة الرقابة الإدارية لتتم مراجعتها.

بعد انتهاء المراجعة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، تقوم وزارة الإنتاج الحربى بالتأشير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة، والتي تم مراجعتها من خلال هيئة الرقابة الإدارية،

يقوم مكتب التموين بأخطار المواطن بقبول التظلم أو رفضة مع ذكر أسباب الرفض.

صرح الدكتور/ علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية: أن قرار زيادة قيمة الدعم المخصص للمواطنين المقيدين بمنظومة الدعم السلعي ودعم الخبز ليس من اختصاصه، وأضاف الوزير في تصريحات صحفية: أن قرار زيادة قيمة الدعم يعود لرئيس الجمهورية وليس من اختصاصه، قائلا “ما قدرش أتعدى على صلاحيات رئيس الجمهورية..بس خير إن شاء الله”، ويعتبر تصريحه إشارة إلى إمكانية زيادة الدعم السلعي.

اجراءات واستفسارات عن البطاقات التموينية

وقد أعلنت وزارة التموين أنه يمكن إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية من خلال موقع “دعم مصر“، كما أنه يمكن إضافة المواليد الجدد عبر زيارة مكاتب التموين التي يتبعها المواطن، حيث تنتشر مكاتب التموين في كافة ربوع محافظات مصر، ومن خلال هذا التقرير الهام سنتناول بالتفصيل والتوضيح من هم الفئات المستحقة للدعم والتي يمكنها استخراج البطاقات التموينية.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2019 والمستندات المطلوبة

وتيسيرا على كافة المواطنين سنستعرض جميع المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة حتى يتمكنوا من إضافة المواليد الجدد بسهولة ويسر إلى البطاقات التموينية، وقد حددت وزارة التموين هذه المستندات كالتالي:

صورة الرقم القومي لصاحب البطاقة.

إيصال جديد للكهرباء.

صور شهادات ميلاد حديثة إلكترونية لجميع الأفراد المطلوب إضافتهم للبطاقة التموينية.

صورة شخصية حديثة لصاحب بطاقة التموين.

صور بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

الخطوات الواجبة لإضافة المواليد الجدد من خلال موقع دعم مصر

وأيضا سنتناول ابسط الطرق والخطوات الواجبة لإضافة المواليد الجدد للبطاقة التموينية من خلال رابط دعم المصر

رابط موقع دعم مصر.

بعد الدخول للموقع قم إدخال رقم بطاقتك الذكية وقم باختيار المحافظة التي تسكن بها.

ستظهر بصفحة الموقع عدة حروف، أدخل هذه الحروف في المربع المخصص لذلك ويجب الدقة في كتابة هذه الحروف

تحديد أفراد أسرتك المقيدين ببطاقة التموين وكتابة الرقم القومي الخاص بهم، وأرقام الرقم القومى تجدها على شهادات الميلاد لمن لم يستخرج بطاقة رقم قومي منهم،

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة قم بالضغط على كلمة تحديث البيانات.

يقوم الموقع أوتوماتيكيا بفتح صفحة جديد لاستكمال باقي البيانات، والتي يمكن من خلالها إضافة المواليد الجديدة أو حذفها.

كتابة رقم المحمول الخاص بك في الموضع المخصص له ورقم الدفع الإلكتروني المدون بفاتورة الكهرباء.

ينبغي تعديل خانة الرقم القومي وصلة القرابة، حال التعديل في البيانات الخاصة بأفراد البطاقة، ومن ثم الضغط على كلمة حفظ.

تدوين رقم الهاتف الأرضي والبريد الإلكتروني في المربع المخصص له، وتدوين ملاحظاتك في حال وجدت، والضغط على تحديث البيانات أو حفظ.

نظام التموين الجديد في يناير 2019

تم تحديد الأسعار النهائية للسلع التموينية التي يصرفها المواطن من خلال بطاقة التموين، تعرف على جميع قرارات وزارة التموين وتحديث بطاقات التموين من خلال موقع وزارة التموين.

نصيب الفرد من السلع التموينية

يصرف الفرد المسجل على البطاقة التموينية كيلو زيت وكيلو سكر من منفذ بيع السلع التموينية.

نصيب الفرد يقدر بقيمة 50 جنيه من السلع التموينية لا يزيد عنهم تحت مظلة الدعم، وإذا أراد أن يزيد عليه شراء السلعة بالسعر الحر.

السلع التموينية يتم توفيرها في جميع المنافذ، وفي حال وجود أي نقص يتم إرسال بيان بها لمكتب مديرية التموين، والتي تقوم بسد النقص على الفور.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموينإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين في يناير 2019

جدول بأسعار السلع التموينية في يناير 2019

مسلسل السلعة السعر

1 السكر سعر كيلو السكر 8.5 جنيه

2 الزيت سعر كيلو الزيت 14 جنيه، بدلا من 12 جنيه.

3 الأرز سعر كيلو الأرز 8.5 جنيه

4 المكرونة كيلو المكرونة 2.25 جنيه

5 السمن 500 جرام سمن 12 جنيه

6 السمن 800 جرام سمن 17.25 جنيه

7 العدس 500 جرام عدس 10 جنيه

8 الفول 500 جرام فول 3.50 جنيه

9 الصلصة 325 جرام صلصة 7.25 جنيه

10 الجبن الأبيض 250 جرام جبن أبيض 5.25 جنيه

11 الصابون 125 جرام صابون 5.50 جنيه

12 صابون الغسيل 125 جرام صابون غسيل 4.25 جنيه

13 الدقيق اكيلو دقيق 6.10 جنيه

14 الشاي 40 جرام شاي 2.75 جنيه

15 الجبن 500 جرام جبنه 10.25 جنيه

16 مرقة الدجاج مرقة دجاج 6.15 جنيه

17 المربى 400 جرام مربى 7.75 جنيه

18 التونة 140 جرام تونه 6 جنيه.

19 الكلور زجاجة كلور 3.10 جنيه

صرح مصدر مسئول بوزارة التموين أن الدولة ما زالت تعمل جاهدة لتطبيق القرار الصادر بإضافة المواليد الجدد، هذا وقد أعلنت الوزارة أن الأول من أغسطس هو بداية فتح باب التسجيل للمواليد الجدد، وذلك بعد الانتهاء من عملية فرز البطاقات التموينية، هذا وقد تقرر صرف الدعم بحد أقصى شهرين من إدخال الأطفال.

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن في يونيو من العام الماضي، عن زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد 150% دفعة واحدة على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيهًا، وذلك ضمن حزمة اجتماعية سابقة.

هذا وقد صرح مستشار وزير التموين الكدتور عمرو مدكور، أن ورازاه التموين تعمل جاهدة في تنقية منظومة الدعم من غير المستحقين، كما تبذل كامل الجهد في تخفيف العبء عن عاتق محدودي الدخل بمصر.