شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة في صفقة "فقير" وليفربول والان مع التفاصيل
اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من التعاقد مع الفرنسي نبيل فقير لاعب وسط ليون خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية، أن ليون استبعد نبيل فقير من قائمة الفريق في مباراة كأس فرنسا أمام بورجيس فوت، وهو ما يشير لخروجه من حسابات النادي.
واشارت الصحيفة، إلى أن ليفربول يرغب في التعاقد مع فقير خلال الميركاتو الشتوي مع إعارته لناديه الفرنسي حتي نهاية الموسم.
ويواجه ليفربول منافسة قوية في صفقة التعاقد مع فقير بعد رغبة الكثير من الأندية في التعاقد معه أبرزها تشيلسي.
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