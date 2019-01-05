شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. شرط وحيد يفصل برشلونة عن ضم محمد صلاح والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية رغبة مسؤولي نادي برشلونة في حسم صفقة انتقال محمد صلاح إلى ليفربول في حالة رحيل الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن ريال مدريد يحاول بقوة التعاقد مع صلاح والذي كان هدفاً للملكي منذ الصيف الماضي لتدعيم خط هجوم الفريق خصوصاً مع رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن محمد صلاح لديه رغبة قوية في اللعب لصالح برشلونة بجوار زميله السابق فيليب كوتينيو والأوروجوياني سواريز والبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح لن يرحل عن صفوف ليفربول بأقل من 180 مليون يورو، وهو لاعب يجد موافقة كبيرة على ضمه من قِبل نجوم البارسا.

ويقدم محمد صلاح أداء ومستوى مميز للغاية مع ليفربول حيثُ يتواجد في قامة هدافي الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 13 هدفاً، بينما أوباميانج لاعب أرسنال وهاري كين مهاجم توتنهام في الصدارة بـ14 هدفاً.