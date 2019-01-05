شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أغاني أثارت اهتمام المصريين في 2018 والان مع التفاصيل

وثق محرك البحث الإلكترونى "جوجل" عن أكثر الأغانى بحثًا وأثارت اهتمامات المصريين خلال عام 2018، التى لوحظ فيها اهتمام كبير بأغانى المهرجانات.

وجاءت القائمة حسب مؤشرات جوجل كالتالى:

1- مهرجان "لأ لأ".. تصدر هذا المهرجان قائمة اهتمامات المصريين خلال العام المنصرم، حيث اقتربت نسبة مشاهدة الأغنية على يوتيوب من 55 مليون مشاهدة على مدار العام، وهى من كلمات وغناء وألحان تيم "الصواريخ".

2- مهرجان "أنا جدع".. جاء هذا المهرجان فى وصافة قائمة الاهتمامات، واقتربت نسبة المشاهدة لكليب الأغنية على يوتيوب من 29 مليون مشاهدة، وهى من غناء محمد الفنان وإسلام الأبيض.

3- أغنية "ديسباسيتو".. رغم أن إصدار الأغنية كان فى يناير 2017 إلا إنها استطاعت أن تحجز لها نصيبًا من اهتمامات المصريين فى 2018 وللعام الثانى على التوالى، وهى من غناء النجم البورتريكى لويس فونسى، وتجاوز عدد مشاهدتها عبر يوتيوب إلى 5 مليارات و732 مليون مشاهدة.

4- أغنية "3 دقات".. بالرغم أن طرح الأغنية كان فى 12 أكتوبر 2017، لكنها مازالت عالقة فى أذهان المصريين لعام 2018 وكانت من ضمن اهتماماتهم الموسيقية، وحققت مشاهدات على يوتيوب بلغت 407 ملايين مشاهدة، وهى من غناء أبو والفنانة الكبيرة يسرا.

5- مهرجان "العب يالا".. استطاع هذا المهرجان من الاستحواذ على شريحة كبيرة من الجماهير فى 2018، وحقق نسبة مشاهدات اقترب من 158 مليون مشاهدة، وهو من كلمات وغناء وألحان وتوزيع أوكا وأورتيجا.

6- مهرجان "هات سجارة".. نجح هذا المهرجان فى لفت نظر سميعة المهرجانات بشكل كبير فى 2018، تم طرحه فى يونيو الماضى، وحقق نسبة مشاهدات اقتربت من 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب.

7- أغنية "نسر الصعيد".. غناها أحمد شيبة من مسلسل نسر الصعيد للفنان محمد رمضان، الذى عرض خلال موسم رمضان الدرامى عام 2018، وحقق الكليب نسبة مشاهدات بلغت 61 مليون مشاهدة.

8- أغنية "دارى يا قلبى" لحمزة نمرة.. طرحت الأغنية فى 9 فبراير 2018 ونجت فى اهتمامات شريحة كبيرة من المصريين، حققت نسبة مشاهدات بلغت 124 مليون مشاهدة على يوتيوب.

9- قصيدة "قالوا إيه علينا".. نشيد الصاعقة المصرية والتى تغنى بها أفراد كتيبة 103 صاعقة، وهى من كلمات رائد متقاعد محمد وديع، الذى أراد بها تخليد ذكرى شهدائنا الأبرار لتبقى أسماؤهم إلى الأبد حاضرة فى الأذهان.. وأصبح نشيد وطنى ردده الطلاب فى المدارس والجامعات.

10- أغنية "الكيف".. وهى عمل مشترك بين فلريق كايروكى مع المطرب الشعبى طارق الشيخ، والتى تحارب ظاهرة إدمان المخدرات، وحققت نسبة مشاهدات بلغت 62 مليون مشاهدة على يوتيوب.