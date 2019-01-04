شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تعليق مدحت شلبي على هدف أزارو يثير السخرية والان مع التفاصيل

علق الإعلامي الرياضي المصري ، مدحت شلبي، الليلة، على هدف المغربي، وليد أزارو، قائلا "أزارو ظرفهاله".

وانهالت ردود الجمهور الرياضي، من رواد السوشيال ميديا بتعليقات ساخرة ومضحكة من تعليق الإعلامي.

ونجح فريق بيراميدز في الفوز على الاهلي بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم،الجمعة، على ملعب الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لبطولة الدورى المصري الممتاز.