شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بورنموث يخطف نجم ليفربول والان مع التفاصيل

أعلن بورنموث الإنجليزي، تعاقده مع ناثانيل كلاين، قادما من ليفربول، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

وجاء إعلان بورنموث، عن الصفقة عبر بيان نشره بموقعه الرسمي.

وأوضح النادي أن كلاين سيكون متاحًا للمشاركة مع الفريق في مباراته بالدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام برايتون، غدا السبت.

وبدأ كلاين البالغ من العمر 27 عامًا، مسيرته في كريستال بالاس، قبل أن ينتقل في عام 2012 إلى ساوثهامبتون، وبعد 3 مواسم انتقل إلى ليفربول، وخاض مع الريدز 103 مباريات، سجل خلالها هدفين.

وقال كلاين لقناة النادي: "أنا متحمس لهذه الفرصة، إنها فرصة رائعة بالنسبة لي، تحدثت مع المدرب بشأن ما يمكننا تحقيقه حتى نهاية الموسم، لا أستطيع الانتظار من أجل البدء".

من جانبه قال إيدي هاو، مدرب الفريق: "إنه يتمتع بخبرة كبيرة وسنستفيد منه لأنه قادر على اللعب في مركزين مختلفين، بعد إصابة سيمون فرانسيس شعرنا أنه من المهم جلب شخص قادر على سد الفراغ الذي تركه، نحن متحمسون".

يذكر أن بورنموث أعلن اليوم عن تعاقده أيضًا مع المهاجم دومينيك سولانكي، من ليفربول بعقد طويل الأمد.