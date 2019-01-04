فيديو وصور| في 24 ساعة.. «رشيدة طليب» تشعل أمريكا بالزي الفلسطيني و«عزل ترامب»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في أقل من 24 ساعة، أشعلت الأمريكية-الفلسطينية رشيدة طليب، الجدل في الولايات المتحدة، بعد أن ظهرت أمس بالزي الفلسطيني التقليدي أثناء أدائها القسم، كنائبة في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية ميشيجان، فضلا عن تصريحاتها حول عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشرت رشيدة، 42 عاما، في وقت سابق، صورا لها على حسابها بانستجرام للثوب الذي سترتديه.

وأظهر فيديو انتشر عبر المنصات الإعلامية الأمريكية ومواقع التواصل النائبة الأمريكية الفلسطينية الأصل، وهي تقفز بحماس من مقعدها، بينما يؤدي زملاؤها في الكونجرس الأمريكي اليمين الدستورية.

وانتشر هاشتاج «غردي ثوبك» بين أوساط الأمريكيات من أصل فلسطيني، إذ شاركت نساء وفتيات فلسطينيات صورهن وهن يرتدين أثوابهن على «تويتر وفيسبوك» لإظهار دعمهن للنائبة وللتعبير عن فخرهن بها.

وأصبحت رشيدة أول أمريكية من أصل فلسطيني تفوز بمقعد في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر الماضي.

واليوم الجمعة، طُلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد على تصريحات النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، الجمعة، واصفا تعليقها بشأن عزله بـ"المشين". وقال ترامب للصحفيين في حديقة الورود: "أعتقد أن تعليقاتها مشينة. هي شخصية لا أعرفها. أفترض أنها جديدة. أعتقد أنها أهانت نفسها وأعتقد أنها أهانت عائلتها باستخدام لغة كهذه"، في معرض تعليقه على أول أمريكية مسلمة من أصل فلسطيني تنال عضوية الكونغرس.

وشدد ترامب بقوله: "أعتقد أن ذلك كان بمثابة عدم احترام للولايات المتحدة الأمريكية"، لافتا إلى أنه "من الصعب تحديد شخص ما قام بعمل عظيم"، مستشهدا بعمله على التخفيضات الضريبية واللوائح والمحاربين القدامى والأعداد العسكرية والاقتصادية.

وعلَّقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على تصريحات رشيدة طليب "المسيئة" التي استخدمتها حول "عزل" ترامب، لكنها قللت من أهمية هذا الحادث، واعتبرت أنه "ليس أسوأ مما قاله الرئيس".

وتحدثت بيلوسي لـNBC News، الجمعة، عن أن "عزل ترامب" سيظل قضية "مشحونة" بالنسبة للديمقراطيين في مجلس النواب وهم يسيطرون على الكونجرس.

ويوم الخميس، تحدثت طليب عن ترامب قائلة إنها "ستفرض عقوبة (العزل)" عليه، وبسؤال حول تصريحاتها، قال العديد من الديمقراطيين إنها "غير مناسبة"، في إشارة إلى الوصف "المسيء" الذي أطلقته بشأنه.

وبعد ساعات من أداء اليمين الدستورية أمام الكونجرس، استخدمت رشيدة طليب، وهي ديمقراطية من ولاية ميتشيغان، كلمة "بذيئة" في الضغط من أجل عزل ترامب.

وتحدثت إلى حشد من الناس في حدث رعته المجموعة التقدمية MoveOn، وتذكرت لحظة فوزها بالانتخابات في نوفمبر ، قائلة: "وعندما ينظر إليك ابنك ويقول: ماما، لقد فزت. لا يفوز المتنمرون، وقلت لهم: لا، إنهم لا يفعلون ذلك، لأننا سنذهب إلى هناك"، لتتحدث عن ترامب وفقا لمقطع فيديو نشر على موقع "تويتر" من نيستور رويز وهو ناشط في يونايتد وي دريم، ولم تبدِ أي ندم على اختيارها للكلمة المسيئة، الجمعة.