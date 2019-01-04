بالفيديو.. طبيب الكتروني لعلاج الاكتئاب

في ظل تقدم الذكاء الأصطناعي والتطور التكنولجي، طورت أحد الشركات الأمريكية تطبيقا لاكتشاف وعلاج الأكتئاب، أطلق عليه أسم Woebot، وهو بمثابة طبيب نفسي يتحدث إلى مستخدمية من خلال الشات (الدردشة).

ويقول مطورو تطبيق Woebot، أنه تطبيق يساعد على علاج الاكتئاب، والقلق، والشعور بالوحدة، والحزن، والإدمان، وإدارة الألم، والتوتر الذهني، وغيرها من أمراض النفسية التي تصيب العقل البشري.

التطبيق و تغيير سلوك

تطبيق Woebot يعمل على تغير السلوك استناداً إلى العلاج السلوكي المعرفي وذلك بتتبع عواطفك من خلال محادثة ودية، ثم إرشادك من خلال التقنيات القائمة على العلم لمجموعة من المشاكل، ويستطيع إخراجك من الحالة الانطوائية، ويجعل الشخص أكثر مشاركة في الجانب الاجتماعي بإضفاء الطابع الشخصي على المحادثات الخاصة بك من خلال الدردشة، كما يساعدك على تحسين الحاله المزاجية، بالإضافة إلى علاج الحزن والعادات السيئة والإدمان.

ويعتمد Woebot على تغيير نمط التفكير السلبي لدى الفرد، من خلال الدردشة لعلاج وحل قضايا الصحة النفسية ، وفي حالة أكتشاف التطبيق وجود حالة ميول انتحاري لدى المستخدم، يطلب منه المساعدة من ذوي الأختصاص، ويرشده إلى تطبيق أخر أثبت نجاحه في علاج حالات الأنتحار.

معدلات الأكتئاب حول العالم

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى 300 مليون شخص في العالم يعانون من الأكتئاب ، فضلا عن 800 الف حالة انتحار في العالم بسبب الأكتئاب ، بينما يؤثر الاكتئاب على نحو 3 ملايين مراهق أمريكى ، حيث ارتفعت المعدلات فى العقد الماضي.. وفى العام الماضى، كان 13% من الذين تراوحت أعمارهم ما بين 12- 17 عاما عانوا من الاكتئاب، فى مقابل ارتفاع 8% فى عام 2010.

وتكشف بيانات الحكومة الأمريكية عن تأثر أمريكى من بين كل عشرة أمريكيين فى سن الكلية بالاكتئاب.. فقد ارتفع معدل الانتحار ليصبح السبب الرئيسى الثانى للوفاة، بين المراهقين والشباب فى المرحلة العمرية ما بين 10 إلى 34 عاما؛ لترتفع أيضا المعدلات بين المراهقات بين عامى 2007 – 2015، لترتفع إلى 5 لكل 100 ألف وبين الفتيان، قفزت المعدلات 30% إلى 14 لكل 100 ألف.

